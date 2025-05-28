Consell General
Col·laboració més estreta entre l'Institut Andorrà de les Dones i els grups parlamentaris
Els síndics s'han reunit amb les representants de l'organització aquesta tarda
Els síndics generals s'han reunit amb l'Institut Andorrà de les Dones (IAD) i han acordat que Pilar Armengol, membre de la comissió executiva de l'Institut designada pel Consell General, mantingui reunions periòdiques amb els grups parlamentaris per facilitar l'intercanvi d'informació i conèixer de primera mà les accions que impulsa l'IAD. La trobada també ha servit perquè la subsíndica, Sandra Codina, expliqués a les representants de l'Institut els objectius de la recentment creada Xarxa de Dones Parlamentàries.