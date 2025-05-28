PETICIONS A L'EXECUTIU
Carine Montaner pregunta pel registre d’aeronaus al país
La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va entrar una sèrie de preguntes al Consell General dirigides al Govern en relació amb la implementació d’un registre andorrà de matriculació d’aeronaus. La parlamentària vol saber si l’executiu té la intenció d’impulsar aquesta iniciativa i si s’han dut a terme estudis previs per analitzar els ingressos que podria generar un registre d’aquestes característiques, com ja passa en altres països.
Montaner també va interessar-se per la feina desenvolupada per l’enginyer aeronàutic Guillem Santacreu, contractat pel Govern l’any 2015, i va demanar detalls sobre les tasques que ha realitzat fins ara, així com si ha participat o assessorat en relació amb aquest projecte.
Amb aquesta iniciativa, la formació pretén fomentar la transparència i explorar noves vies de diversificació econòmica per al país.