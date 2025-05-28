CULTURA
Andorra Turisme prepara un pla per donar suport al sector audiovisual
La societat està treballant conjuntament amb Andorra Business i el ministeri de Cultura
El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i els diferents representants del panorama audiovisual andorrà van discutir el 20 de maig sobre la necessitat de trobar noves vies de finançament. En resposta a les reivindicacions del sector, que reclama més suport per a la producció cinematogràfica, Andorra Turisme va indicar que actualment s’està treballant en un pla conjunt amb Andorra Business i el ministeri de Cultura “per potenciar la marca país, una de les prioritats de la qual és fomentar el món de la producció audiovisual nacional”.
Andorra Turisme va remarcar que per fer possible aquest objectiu is’estan mantenint converses amb diversos agents del sector, “tot i que encara no existeix cap associació professional oficial que els agrupi”. En aquest sentit, s’estan analitzant possibles línies d’actuació i de suport, així com el paper que Andorra podria tenir en l’àmbit internacional. “Pròximament, un cop el pla estigui més definit i elaborat, es presentarà en públic”, conclou l’ens en resposta institucional, tot afegint que la voluntat “també és definir el rol que pot tenir Andorra dins el món audiovisual internacional”.
Actualment, l’única ajuda econòmica per a l’audiovisual és de 125.000 euros
Entre els representants de la reunió del 20 de maig passat es trobava el guionista, productor i director Josep Pozo, que va subratllar que l’ajuda actual de 125.000 euros que s’ofereix a través d’una subvenció de Cultura queda molt curta per a projectes amb pressupostos que poden superar els dos milions. Per aquest motiu, proposen imitar els models veïns, com ara el d’Espanya o el de França, en els quals exploren noves vies de finançament amb el sector privat, com telefòniques o entitats publicoprivades.
En aquest sentit, Andorra Telecom, qüestionada al respecte, va negar tenir l’assumpte sobre la taula. Tanmateix, no descarta la participació futura, ja que encara “no s’ha discutit” la possibilitat de finançar el sector.