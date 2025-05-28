RECONEIXEMENT
Acreditació internacional d’eficiència energètica per a Andorra Telecom
Andorra Telecom és certificada amb la Ceeda, una de les acreditacions internacionals, de caràcter global i avalada per una auditoria independent, que valida l’aplicació efectiva de bones pràctiques i estàndards internacionals. “És molt més que una medalla. És la garantia que estem fent les coses bé”, resumeix Anahí Sánchez, tècnica mediambiental d’Andorra Telecom i cap de projecte del procés de certificació Ceeda. L’impacte també és econòmic, ja que representa una inversió estratègica amb retorn, i “permet optimitzar costos operatius, minimitzar riscos i augmentar la satisfacció de les parts interessades”, apunta Andorra Telecom.
La certificació Ceedava ser atorgada als centres de dades de Nexus, la Comella i la Massana, després d’haver superat amb èxit els 218 controls tècnics.