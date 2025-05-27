CULTURA
‘Val de Norra’, d’Albert Pujal, prepara una edició especial de tapa dura
L’èxit inesperat i l’interès suscitat pel llibre Val de Norra, d’Albert Pujal, especialment durant la diada de Sant Jordi i les setmanes posteriors, han superat totes les previsions. La primera edició s’ha esgotat en pocs dies i això ha dut l’autor i l’editorial a preparar una edició especial de tapa dura, numerada i signada, que ja està disponible. Paral·lelament, sortirà a la venda una segona edició convencional del llibre que estarà disponible a principis de juny.
Val de Norra no és una novel·la, sinó una obra de divulgació lingüística i cultural que ha sabut connectar amb la sensibilitat dels lectors envers la toponímia i l’onomàstica d’Andorra.
Pujal, arquitecte andorrà i expert en llengua i territori, ha consolidat amb Val de Norra una proposta que posa en valor la riquesa que s’amaga darrere de cada nom.