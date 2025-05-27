Internacional
El PS reclama al Govern el reconeixement immediat de l’Estat de Palestina
El partit no descarta accions parlamentàries si l'executiu continua sense actuar
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha instat aquesta tarda el Govern andorrà a posicionar-se "a favor dels drets humans" i a "reconèixer sense més dilacions l’Estat de Palestina". En una roda de premsa, Pere Baró i Carla Guinot han denunciat la inacció de l’executiu davant el conflicte i han reclamat un posicionament ètic i ferm.
“Pensem que amb un genocidi d’aquest estil la famosa neutralitat andorrana no té cabuda”, ha afirmat Baró, que ha criticat que després d’un any de preguntes al ,inisteri d’Afers Exteriors, encara no hi hagi un posicionament clar. Per la seva part, Guinot ha defensat que “estar al costat del poble palestí no vol dir ser antisemita” i ha denunciat la criminalització dels moviments solidaris. “És una qüestió de justícia social i de respecte al dret internacional”, ha remarcat.
Els representants del PS han recordat que Andorra ha sabut posicionar-se en altres conflictes, com el d’Ucraïna, i han demanat coherència. Han assegurat que estaran expectats de la reunió prevista pel mes de juny i no descarten accions parlamentàries si el Govern continua sense actuar.