ESTADÍSTICA DEL MARÇ
El personal femení continua sent majoritari a les grans superfícies
Els homes representen el 39% del personal i augmenten un 7,5% en un any
El personal ocupat a les grans superfícies comercials durant el març passat es va reduir un 5,3% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta disminució s’explica principalment per la reubicació de treballadors cap a comerços de menor superfície, segons explica en el seu informe el departament d’Estadística. El col·lectiu femení continua dominant en aquests establiments, amb un 61% del total de llocs de feina. Tot i això, representa un retrocés del 4,3% respecte al març del 2024. En canvi, el percentatge d’homes ha augmentat fins al 39%, amb una variació positiva del 7,5%.
Pel que fa a la jornada laboral, el 89,8% dels empleats tenen contractes a temps complet. Aquesta xifra, però, suposa una lleugera davallada en comparació amb l’any anterior, quan era del 91,7%. Els contractes a jornada parcial han guanyat presència i ja representen el 10% del total, amb un increment interanual del 23,1%. Aquest canvi pot indicar una adaptació de les grans superfícies a noves necessitats de flexibilitat horària.
Les vendes cauen un 6,7%, amb fort impacte en articles no alimentaris
Les vendes a les grans superfícies han patit una caiguda destacada. A preus corrents, l’índex general es va reduir un 6,7% al març. Els productes alimentaris van registrar un descens de l’1,6% i els no alimentaris van caure un 12,8%. A preus constants, la baixada global arriba fins al 8,9%.