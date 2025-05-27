BATXILLERAT
Nou reglament del premi nacional a l’estudi més precís per elegir candidats
El Govern ha aprovat un nou reglament del premi nacional a l’estudi, que regula el reconeixement dels alumnes que han obtingut el millor expedient acadèmic en els estudis de batxillerat dels sistemes educatius. Per facilitar als centres educatius la tria dels candidats, el text defineix de manera precisa el concepte de qualificació d’expedient acadèmic com a nombre enter, amb dos decimals, que correspon a la mitjana de les qualificacions obtingudes en el batxillerat o el batxillerat professional. Com a novetat s’introdueix un sistema objectiu de desempat basat en mèrits acadèmics i de participació.