Medi Ambient
El nombre d'explotacions agràries disminueix fins a les 343 el 2024
Els titulars i delegats continuen situant-se, majoritàriament, per sobre dels 51 anys
El nombre total d'explotacions agràries durant el 2024 va situar-se en les 343, de les quals 194 eren explotacions sense bestiar de renda; 66 amb bestiar equí; 46 amb bestiar oví; 42 amb bestiar boví; 28 amb bestiar cabrum; i altres 28 eren explotacions apícoles. Si es compara amb les dades de l'any anterior, s'observa una lleugera disminució en el nombre d'explotacions totals, que durant el 2023 van situar-se en les 348.
Aquesta disminució, a més, coincideix amb la manca de relleu generacional en el sector, ja que tal com mostren les dades publicades aquest dimarts pel departament d'Agricultura i Ramaderia, els titulars i delegats de les explotacions continuen situant-se, majoritàriament, per sobre dels 51 anys.
De fet, tal com mostra la piràmide d'edats, de les 420 persones titulars o delegades de les explotacions el 2024, 94 se situen entre els 51 i els 60 anys; 91 entre els 61 i els 70 anys; 77 tenen entre 71 i 80 anys; 38 entre 81 i 90 anys; i hi ha una quinzena de persones que tenen més de 90 anys. Pel que fa a la població de titulars o delegats més joves, es pot observar com 58 tenen entre 41 i 50 anys; 43 entre 31 i 40 anys; i només hi ha quatre persones que estan a la franja d'entre 21 i 30 anys.
Pel que fa a les explotacions de conreus per parròquia, cal destacar que de les 208 actives el 2024, la majoria es concentren entre les parròquies de Sant Julià de Lòria (62), la Massana (54) i Canillo (51), seguides d'Encamp (39), Ordino (37) i Andorra la Vella (37). Del total, hi ha 114 explotacions amb bestiar de renda i 194 sense i, en ambdós casos, la majoria es troben a la parròquia laurediana (29 i 33 respectivament).