SUCCESSOS
La mort del jove diumenge a Anyós commociona la comunitat argentina
Argentinos en Andorra dona suport a la família en els tràmits per repatriar el cos
La comunitat argentina va quedar commocionada en saber la notícia de la mort del jove de 27 anys, d’origen argentí i amb ciutadania italiana, que diumenge passat es va precipitar des del nou pont d’Anyós, a la Massana. Feia prop de dos anys i mig que vivia a Andorra, treballava en el sector de la restauració, en un hotel, i era conegut pel seu entorn com una persona discreta, amable, solidària i compromesa amb la feina. “Ningú del seu voltant s’imaginava aquesta decisió. No hi ha cap fet concret que la justifiqui, ni a la feina, ni entre els seus amics o companys”, va assegurar Marcelo Ponce, president de l’associació Argentinos en Andorra, entitat que està donant suport a la família tant en la part burocràtica i administrativa com en l’acompanyament. La investigació policial va determinar que era un suïcidi.
El jove no tenia cap conflicte conegut i, segons han explicat diversos testimonis, col·laborava sovint amb els seus companys, feia hores extres amb gust i s’oferia a fer substitucions quan calia. “Era un noi tranquil, de perfil baix, però molt estimat. El problema no és el que es veu, sinó el que passa per dins. I això, per més esforços que facis, no sempre es pot detectar a temps”, va lamentar Ponce.
La mort del jove resident ha tornat a posar sobre la taula el problema de la salut mental entre els col·lectius migrants, especialment en contextos com el d’Andorra, on l’aïllament geogràfic i la distància familiar poden agreujar situacions de vulnerabilitat emocional. “Tots els argentins que vivim aquí hem passat per moments de soledat. Per això parlem sempre d’una emigració responsable, perquè el dol migratori existeix i és molt real”, va apuntar Ponce, tot afegint que l’associació, en col·laboració amb altres entitats com la comunitat colombiana, ja havia posat en marxa tallers sobre dol migratori. Recentment, el col·lectiu va activar una xarxa d’atenció psicològica immediata, amb professionals de salut mental disponibles per acompanyar persones que es trobin en situacions límit.
La família del noi, que resideix a l’Argentina, està valorant ara la possibilitat de repatriar el cos, en coordinació amb el consolat. “Sempre arribem tard en la salut mental. Aquest cop ha estat una tragèdia. Ha de sonar l’alarma i hem d’evitar que torni a passar”, va concloure Ponce.