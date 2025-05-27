Preguntes a l'executiu
Montaner vol conèixer l'opinió de Govern sobre la creació d'un registre de matriculació d'aeronaus
La presidenta d'Andorra Endavant també demana per les funcions fetes per l'enginyer aeronàutic Guillem Santacreu
La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha entrat preguntes a Govern en relació amb la implementació d'un registre andorrà de matriculació d'aeronaus. Montaner vol conèixer si el Govern té previst impulsar el registre i també vol saber els estudis que ha realitzat l'executiu en relació amb els ingressos que podria generar un registre d'aeronaus nacional. La presidenta també demana per la feina feta per Guillem Santacreu, enginyer aeronàutic incorporat pel Govern el 2015.