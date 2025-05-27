EDUCACIÓ

Llum verda al nou pla d’estudis de bàtxelor en disseny d’interiors

Edifici de Govern.

Edifici de Govern.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Govern dona llum verda al nou pla d’estudis de bàtxelor en disseny d’interiors de la Unipro Universitat Digital Europea. L’alumnat podrà adquirir eines per treballar, dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn, a més d’aprendre competències com ara l’ús dels sistemes de representació arquitectònica, o els instruments tècnics i creatius per formular solucions adaptades.

Els estudis s’imparteixen en la modalitat presencial, no presencial i semipresencial, i duren tres cursos acadèmics.

tracking