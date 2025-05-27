EDUCACIÓ
Llum verda al nou pla d’estudis de bàtxelor en disseny d’interiors
Govern dona llum verda al nou pla d’estudis de bàtxelor en disseny d’interiors de la Unipro Universitat Digital Europea. L’alumnat podrà adquirir eines per treballar, dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn, a més d’aprendre competències com ara l’ús dels sistemes de representació arquitectònica, o els instruments tècnics i creatius per formular solucions adaptades.
Els estudis s’imparteixen en la modalitat presencial, no presencial i semipresencial, i duren tres cursos acadèmics.