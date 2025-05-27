SUPERVISIÓ INSTITUCIONAL
L’APDA vigilarà els partits polítics en protecció de dades
La iniciativa de l’ens busca garantir el respecte al dret de privadesa
L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) posa en marxa una actuació preventiva i informativa adreçada a tots els partits polítics. L’objectiu principal és verificar si les formacions compleixen correctament la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, especialment en un àmbit tan sensible com el de la comunicació política, en què sovint es gestionen dades d’alta vulnerabilitat.
La mesura es va activar arran de diverses queixes rebudes per part de ciutadans i usuaris, que alertaven sobre possibles irregularitats en el tractament de dades per part d’alguns partits. Segons va informar l’APDA, fa referència a diversos punts crítics, com l’absència o aplicació incorrecta de les polítiques de privadesa, la manca de designació d’un delegat de protecció de dades (DPD) i la presència de formularis que no compleixen les garanties legals establertes.
A més, l’agència va detectar que alguns partits utilitzen canals de missatgeria instantània o assistents virtuals basats en intel·ligència artificial, que poden processar dades personals sensibles sense oferir prou garanties sobre la seva protecció, consentiment informat o finalitat d’ús.
L’APDA vol prevenir males pràctiques, però també informar les formacions de les seves obligacions legals, davant el pes de la comunicació electoral i la participació ciutadana.