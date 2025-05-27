Èxit de la primera jornada d’emprenedoria escolar amb una quinzena de projectes
Els organitzadors en destaquen la qualitat i la innovació
Satisfacció per la bona qualitat dels projectes d'emprenedoria presentats pels alumnes de segona ensenyança en la primera Jornada de l’Emprenedoria de la Xarxa d’Escoles Emprenedores i Innovadores d’Andorra. Des de l'executiu, com també des d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), els organitzadors de la proposta, han valorat positivament la quinzena de projectes que els estudiants de diferents centres escolars del país han presentat aquest dimarts. La iniciativa, que forma part d'una de les competències del sistema educatiu, té per objectiu fomentar l'emprenedoria entre els alumnes perquè obtinguin diferents aprenentatges relacionats amb la innovació i l'emprenedoria.
"Molt content del que ens han presentat avui els alumnes", ha afirmat el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina. "Primer, per veure la qualitat, la maduresa i el fet que un alumne desenvolupi una sèrie de competències que aporta des de la presentació del projecte, la defensa, l'explicació dels errors també i el fet que et puguin, com es diu vulgarment, vendre't el producte que et volen vendre", ha exposat Bardina.
"Hem quedat impressionats", ha assegurat la responsable de l’Agència d’Innovació d’AR+I, Aurora Crespo, sobre els projectes. "Pensem que han estat positius i molt originals, hem quedat també molt impressionats amb les actituds que tenen els joves perquè han presentat solucions molt disruptives i tant de bo siguin el futur del país", ha asseverat Crespo.
Fins i tot Bardina ha quedat atònit amb algunes de les iniciatives plantejades pels joves. "M'ha sorprès molt el tema de la cuina perquè estava potenciat per la figura masculina, el fet de trencar aquests estereotips i de relacionar aspectes que a vegades els relacionem amb una tendència. Que tres projectes responen a cuina i tots tres han estat presentats per nois això m'ha sorprès", ha emfatitzat el secretari d'Estat. També ha destacat que alguns dels projectes treballats "ja poden posar-se en funcionament fins i tot a la venda".
Un cop acabats els treballs, la intenció de l'AR+I no és exportar-los al mercat. "Ara per ara estem en una fase molt d'escola, si hi ha algun projecte que destaca estarem atents a veure-ho i ho parlarem, però ara mateix el que volem és que els alumnes no sentin la pressió de treure projectes molt competitius, sinó que sigui més de desenvolupament de capacitats", ha detallat Crespo. De fet, la proposta buscava precisament això, fomentar l'emprenedoria, però també "tenir habilitats de parlar en públic, no tenir vergonya i pensament crític", ha manifestat la responsable de l’agència d’innovació d’AR+I.
Enguany ha estat la primera vegada que tots els centres educatius del país han participat en aquesta iniciativa, atès que abans només s'aplicava en el sistema educatiu andorrà. De cara a l'any que ve, el Govern no descarta que els cursos de Batxillerat puguin participar també a la Jornada de l’Emprenedoria de la Xarxa d’Escoles Emprenedores i Innovadores d’Andorra, ja que alguns centres ho han demanat a l'administració.