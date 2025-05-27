SUCCESSOS
Els contrabandistes roben cotxes confiscats
En 15 dies han actuat de matinada i s’han endut dos vehicles de les instal·lacions duaneres
Fins ara s’havien detectat robatoris de vehicles que es troben en situació d’abandonament a la frontera del Pas, al cantó andorrà. Els contrabandistes han fet un pas més i han començat a robar els vehicles que van ser confiscats per la policia i estan sota custòdia a l’espai duaner. Concretament, han estat dos models C-3 de la marca Citroën, encara que el segon intent va ser frustrat, ja que el vehicle es va estampar contra una estructura de formigó tot just passada la duana francesa, possiblement a causa d’una distracció o perquè no van poder arrencar el motor i van fallar els frens.
Fins ara només s'havia detectat el robatori de peces com a recanvi
El cas és que tant les autoritats policials com els veïns i comerciants comproven amb sorpresa i indignació que els contrabandistes –majoritariament marroquins o algerians– actuen amb una aparent impunitat i una actitud que sembla ignorar que poden ser controlats per la policia.
Càmeres
Aquest intent de robatori va tenir lloc la matinada del 16 de maig i el C-3 va estar diversos dies a la vista de turistes i veïns que van travessar la frontera francoandorrana. Una setmana abans va desaparèixer un altre vehicle, del mateix model, també comissat en una operació policial de principi de mes. Aquest cop es van poder endur el cotxe i travessar el control francès. Les càmeres de vigilància no intimiden aquestes persones, que comencen a formar part del paisatge habitual del Pas de la Casa tot i que s’han intensificat els controls amb patrulles conjuntes.
El segon intent va ser sense èxit perquè van xocar contra un mur
La situació a la duana, tant per la banda francesa com andorrana, és poc gratificant, especialment per als turistes que arriben i es queden amb una primera imatge del país de cotxes abandonats, amb bonys, oli per terra i rodes punxades. Quan el tabac decomissat supera els 1.500 euros de valor els cotxes són automàticament immobilitzats i confiscats. N’hi ha alguns que porten anys en espera que se’ls emportin per ser desballestats i la majoria hi són des de fa mesos. Hi va haver fins a 30 cotxes i pel cantó francès la situació és la mateixa. El cotxes no estan protegits en un espai tancat i els contrabandistes aprofiten la matinada, quan hi ha menys vigilància.
Hi ha irritació al nucli encampadà. Dissabte i diumenge veïns del Pas de la Casa van denunciar a les xarxes socials la presència dels contrabandistes i la brutícia que deixen. En un vídeo es pot veure com s’escalfen amb un foc al costat d’una petita casa de pedra que hi ha molt a prop dels carrers. En altres enregistraments s’aprecia la mateixa caseta incendiada per dins. Altres fotografies dels veïns mostres els contrabandistes carregats amb bosses de tabac i la brossa que deixen al seu pas. Els ciutadans també es queixen que sovint carreguen de nit, amb la complicitat d’alguns comerços.