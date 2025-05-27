Seguretat
Denunciat un conductor andorrà per circular a 218 quilòmetres per hora per la C-14
Els mossos d'esquadra el van aturar el divendres a la tarda a l'Urgell
Un conductor andorrà ha estat denunciat penalment per circular a 218 quilòmetres per hora per la C-14 dins el terme municipal de Ciutadilla, a l'Urgell. Els fets van succeir el passat divendres durant un control que van muntar els mossos d'esquadra al punt quilomètric 59 de la C-14, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora. En el decurs del control, prop de les 19 hores, el cinemòmetre va detectar un vehicle circulant a 218 quilòmetres per hora.
Els agents van aturar al conductor i el van denunciar per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular amb una velocitat penalment punible. El conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.