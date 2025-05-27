Escaldes-Engordany
Demòcrates lamenta la "manca de previsió" de Gili que ha portat a cancel·lar l'exposició
Els consellers demanen una planificació més rigorosa de cara a les properes mostres
Els consellers de Demòcrates al comú d'Escaldes han lamentat la manca de previsió de la cònsol major, Rosa Gili, que ha portat a cancel·lar l'exposició sobre la censura. Els consellers han remarcat que respecten la decisió de la cònsol, però demanen els motius pels quals "no hi va haver, prèviament, un control més exhaustiu del contingut de l'exposició, ni una planificació sobre aquesta, tenint en compte que les obres exposades es coneixien en detall feia ja mesos". Anna Garcia, Gemma Bofarull i Gabriel Guerrero creuen que el comú "hauria d'haver treballat les possibles repercussions abans de decidir o no decidir tirar endavant amb l'exposició".
El grup recorda que la cancel·lació de l'exposició ha comportat un cost econòmic de 30.000 euros i els consellers "refermem el nostre compromís amb la llibertat d'expressió i la cultura des de totes les seves expressions".