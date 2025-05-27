ONG
La Creu Roja ajornarà el relleu de la direcció fins passat l’estiu
Vicky Marrugat succeirà avui Josep Pol en la presidència de l’organització
Un cop ratificat el resultat de les eleccions a la Creu Roja del 13 de maig passat, la nova presidenta de l’entitat, Vicky Marrugat, assumirà avui el càrrec, fins ara ocupat des del 2017 per Josep Pol. Marrugat afronta les primeres setmanes al càrrec amb claredat d’idees i la voluntat de donar continuïtat al projecte. “A partir d’ara, ens hi posem de ple. Tenim feina sobre la taula, però tot està previst perquè al setembre l’equip estigui plenament consolidat”, va assegurar Marrugat al Diari. Una de les qüestions clau és la vacant a la direcció general de l’entitat, que estarà sense ocupar fins al setembre. Marrugat va explicar que es tracta d’una situació prevista i assumida pel comitè de direcció (Codir), el qual està dividit en set àrees amb un cap per a cadascuna i s’encarrega de les tasques operatives i de coordinació.
“Al Codir hi ha una comunicació fluida entre àrees i amb la junta. Ja havia passat abans que funcionés sense director i ara és el mateix: un treball en equip que està donant molt bon resultat”, va justificar Marrugat l’absència d’una figura directiva.
Amb tot, la presidenta assenyala que la incorporació d’un nou director o directora està prevista amb vista al setembre, després d’un procés de selecció acurat, obert tant a candidats interns com externs. “Ho farem amb calma i responsabilitat. No tenim pressa. Ara l’equip està funcionant i al setembre es farà el procés pertinent”, va detallar.
Pel que fa a possibles reestructuracions de la plantilla o canvis en l’organigrama, Marrugat va ser clara: no hi haurà modificacions immediates ni decisions precipitades. Va remarcar que l’objectiu principal en aquesta fase inicial és preservar “l’estabilitat interna”, garantir la “continuïtat dels projectes en marxa” i donar suport a l’equip tècnic, que coneix en profunditat “el funcionament de l’entitat”. “De moment, l’equip es manté igual. És molt professional i coneixedor de la casa. Han tirat endavant fins ara sense una direcció formal i ho estan fent molt bé”, va destacar la presidenta.
Amb aquesta nova etapa, Marrugat vol refermar el compromís amb la consolidació del projecte i l’enfortiment dels valors fundacionals de la Creu Roja. Tal com ja havia expressat en declaracions anteriors, vol donar continuïtat a la feina feta, reforçar l’acció social i humanitària, i apropar l’entitat a la ciutadania. “Ara toca treballar en equip i continuar endavant. A partir del setembre, amb l’estructura ja més definida, tindrem més eines per créixer”, va concloure.