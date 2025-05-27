ECONOMIA
La creació d’empreses continua en alça
Més d’un 80% dels negocis que van obrir el 2018 continuaven actius l’any passat
El teixit empresarial continua creixent. Així ho constaten les dades que va publicar ahir el departament d’Estadística, en què destaca la supervivència de les empreses que operen al país. Segons la informació, el 81% de les empreses nascudes l’any 2018 seguien funcionant a final de l’any passat. De les que van fundar-se el 2022, continuaven operant prop del 92%.
El director general de la Confederació Empresarial (CEA), Iago Andreu, va considerar que “aquestes dades demostren que l’economia creix i també ho fa la creació d’empreses”, i és que el nombre d’establiments amb activitat al país el 2024 ha estat de 22.326, 1.340 més que el 2023 (20.986), xifra que suposa un increment del 6,39% respecte a un any enrere. En vuit anys, el teixit empresarial va créixer, passant de 14.200 (2016) a 22.326 (2024), un 57,23%. “Darrere del creixement econòmic es troba la feina d’empreses andorranes i de la inversió estrangera, que ha estat clau”, va recordar Andreu, que creu que “cal diversificar el model de creixement econòmic”.
La creació d’empreses en el darrer any va ser de 1.858, un 9,36% més que el 2023, que va ser de 1.699, i van tancar 518 corporacions el 2024, la qual cosa suposa un 1,77% més que el 2023, quan va ser un total de 509. Fa vuit anys hi va haver un increment del 50% en l’obertura d’empreses i prop d’un 28% en el tancament de corporacions.
Des del 2016 fins al 2022, les empreses actives van estar per sobre del 65% i el nombre d’inactives no va baixar del 30%. Les últimes dades, que són del 2022, n’hi havia 19.796 d’operatives, de les quals 13.493 estaven actives i 6.303, inactives. “Nosaltres tenim un teixit econòmic molt centrat en el turisme i la petita empresa”, va explicar Andreu, que creu que “són dades genèriques, sense concretar, que estan relacionades amb la millora econòmica”. El director general de la patronal va recordar que el creixement dels establiments no es va aturar, ni tan sols amb la covid. “En aquell moment, la Confederació Empresarial va insistir en la liquiditat i en els ERTO, s’havia d’evitar la pèrdua de liquiditat de les empreses amb els crèdits tous i va funcionar, i els ERTO van ser importants perquè els establiments no perdessin mà d’obra”, va explicar Andreu, que va remarcar que “aquestes dues mesures van ser claus perquè el creixement econòmic no s’aturés”.
Tot i les bones dades, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va recordar que el mateix sindicat “va dir que la Llei d’inversió estrangera portaria aquest creixement d’empreses” però que “les empreses s’instal·len aquí pels avantatges fiscals i no aporten valor afegit al país perquè no contracten treballadors nacionals”.
A més, Ubach va afegir que “el que hem vist són empreses que han vingut i han comprat empreses del país”, i va apuntar el problema que suposa el preu del lloguer, una crisi que, sosté, no resoldrà la Llei òmnibus. “El preu ha pujat fins a un 23%”, va lamentar, augurant que “no es crearan més llocs de treball”. El responsable sindical va demanar al Govern “que no toqui res, les solucions estan a sobre de la taula perquè l’oposició i els sindicats ja les han presentat”. Ubach té clar que “cal un canvi important en les polítiques actuals perquè anem cap a la destrucció de la classe mitjana treballadora i jubilada”.