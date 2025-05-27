GESCO
Reconeixement del llegat de Josep Maria Mas
L'associació d'exsíndics i exconsellers ha entregat la medalla a un polític que va fer possible l'Andorra actual
El grup d'exsíndics i exconsellers generals d'Andorra (GESCO) ha homenatjat la figura del subsíndic Josep Maria Mas Pons, més conegut com a Pere L'Orós. Mas, nascut a Encamp, va dedicar-se 30 anys a la política del país. Conseller general entre el 1976 i 1982 i subsíndic del 1982 al 1986. També va ser conseller del comú d'Encamp des del 1987 fins al 1991.
Nombroses institucions polítiques han estat presents al vestíbul del Consell General, on han fet acte de presència el cap de Govern, Xavier Espot, el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica, Sandra Codina.
El síndic general ha obert els parlaments i ha destacat el paper que va desenvolupar Mas en moments històrics com la creació del sistema educatiu andorrà, la creació de la parròquia d'Escaldes-Engordany, o les reformes del sistema institucional del país.
Ensenyat ha confessat "que afronten els mateixos reptes que es van afrontar al llarg de la trajectòria política de l'encampadà".
Qui també ha parlat és Jordi Mas, membre del GESCO i fill de l'homenatjat, que ha recordat anècdotes de quan el pare va entrar en política, i ha recordat la seva figura com la d'un polític "actiu i compromès".
Després ha arribat el torn de Simó Duró, exconseller general i una de les persones que millor coneix a Mas. Duró ha destacat el seu treball incansable en política, ha explicat anècdotes i ha reconegut i aplaudit el reconeixement que ha rebut Mas per part de la GESCO.
L'acte ha finalitzat amb l'entrega de la medalla i una placa commemorativa a Mas que ha anat a càrrec del seu fill, i una foto de família que ha servit per tancar un esdeveniment polític on la GESCO continua reconeixent a les persones que van fer gran a Andorra.