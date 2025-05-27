SUCCESSOS
Un conductor ebri pateix un accident en un aparcament
La conducció sota els efectes de l’alcohol va ser el motiu de les quatre detencions que la policia va fer durant el cap de setmana. La taxa més elevada la va donar un home de 51 anys, arrestat a Andorra la Vella la matinada de dissabte amb 2,05 d’alcoholèmia després de patir un accident de danys materials en topar amb el cotxe contra la paret dreta de la rampa de sortida d’un aparcament.
Un segon sinistre amb un conductor ebri va ser el de dissabte a la tarda a l’avinguda del pont de la Tosca d’Escaldes. L’home, de 48 anys, circulava amb 1,40 d’alcoholèmia i va ser arrestat per un delicte contra la integritat física arran del xoc amb un altre vehicle.
El cos de seguretat va detenir, a més, un conductor de 50 anys per donar 1,04 d’alcohol per litre de sang en ser controlat la matinada de dissabte a Andorra la Vella.