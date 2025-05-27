Memòria
Els ingressos a l'UCI van augmentar un 25% l'any passat i es van situar en 609
L’ocupació a Meritxell va ser del 84,9% i l’estada de mitjana dels malalts, de 3,96 dies
L’hospital Nostra Senyora de Meritxell va registrar un augment del 25% d'ingressos a l'UCI l’any passat, amb un total de 609 resepecte als 124 del 2023. L'estada mitjana va ser de 3,43 dies i l'índex d'ocupació del 47,9%. L'hospital va registrar 8.385 ingressos que van suposar una ocupació del 84,9% amb una estada mitjana de 3,96 dies, mentre que el 2023 els ingressos van ser de 8.555, i el nivell d’ocupació va ser del 81,4%. Així s’indica a la memòria del 2024 del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) feta pública avui.
D’altra banda, l’hospital va registrar 2.568 intervencions quirúrgiques amb ingrés i 3.243 de cirurgia major ambulatòria, el que representa un total de 5.811 intervencions quirúrgiques l'any passat. Respecte a l’activitat al servei d’urgències, va disminuir lleugerament respecte al 2023, i el 2024 es van registrar un total de 44.104 pacients visitats (42.467 a l’hospital i 1.637 al Pas de la Casa), mentre que el 2023 eren 44.139.
Dels indicadors de qualitat, l’informe indica un lleuger decreixement de la taxa bruta de mortalitat, que se situa en un 3,2%, mentre que el 2023 era del 3,5%. Les visites al CAP han augmentat i s'han situat en les 128.756, respecte a les 119.007 del 2023.
L’informe destaca l’atenció a domicili, que augmenta respecte al 6,9% del 2023, i l'any passat va representar un 7,2% de l’activitat assistencial, i l'increment del 5% de les visites de prepart i postpart als centres i del 12% pel que fa a les visites de postpart que realitza la llevadora al domicili de la mare i el nadó 48 hores després de l'alta hospitalària.
Pressupost del SAAS
El SAAS va gestionar l’any passat 105 milions d’euros de pressupost i va tenir 104,8 milions d’ingressos. Així, el pressupost s’ha incrementat respecte al 2023, quan era de 96,3 milions.
Les despeses van ascendir a 104,8 milions, mentre que el 2023 eren de 91,5 milions. Aquestes es divideixen en 59,4 destinats a personal, 5,3 milions més que l’any anterior; 41,3 milions a despeses generals, i 4,1 a inversió, bastant per sobre respecte a l’any passat, quan la inversió era de 2,1.
El SAAS tenia l’any passat 1.482 treballadors, per sobre dels 1.312 empleats del 2023.