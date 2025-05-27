Reconeixement
Andorra Telecom obté l'acreditació internacional d'eficiència energètica CEEDA
És una certificació tècnica que valida l'aplicació efectiva de bones pràctiques
Andorra Telecom ha estat certificada amb la CEEDA, una de les acreditacions internacionals reconegudes en eficiència energètica per a centres de dades. La certificació tècnica és de caràcter global, avalada per una auditoria independent, que valida l'aplicació efectiva de bones pràctiques i estàndards internacionals. "És molt més que una medalla. És la garantia que estem fent les coses bé", resumeix Anahí Sánchez, tècnica mediambiental d’Andorra Telecom i cap de projecte del procés
de certificació CEEDA. L'impacte també és econòmic, ja que representa una inversió estratègica amb retorn, i "permet optimitzar costos operatius, minimitzar riscos i augmentar la satisfacció de les parts interessades", apunta Andorra Telecom.
La certificació ha estat atorgada als centres de dades de Nexus, la Comella i La Massana, després de superar amb èxit els 218 controls tècnics relacionats amb el disseny, les operacions, els sistemes de refrigeració, la gestió TIC i la infraestructura mecànica i elèctrica.