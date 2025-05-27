ADJUDICACIONS
Andorra Desenvolupament contracta una empresa per captar nous projectes
El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha fet pública l’adjudicació definitiva del concurs públic internacional per a la contractació de serveis de consultoria per a la identificació i captació de projectes d’inversió i d’expansió d’empreses internacionals que vulguin expandir la seva activitat econòmica a Andorra.
L’entitat que ha impulsat la contractació ha estat Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) i la feina ha recaigut sobre Geolink, de la qual han contractat el seu servei de consultoria Lead Generator per un valor de 32.000 euros, impostos a part. El termini d’execució dels treballs és de dos anys i la partida pressupostària s’emmarca dins l’apartat 227, “treballs realitzats a altres empreses”.
La licitació inicial de l’oferta per trobar l’empresa es va fer el 19 de febrer.