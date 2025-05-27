Solidaritat
Alumnes del Sant Ermengol impulsen la primera campanya de donació de sang al centre
L'acció es durà a terme els pròxims 10, 11 i 12 de juny
Els alumnes de primer d'ESO de l'assignatura "Aprenentatge i Servei" del col·legi Sant Ermengol han impulsat la primera donació de sang al centre. L'acció s'organitzarà els pròxims 10, 11 i 12 de juny, amb el suport i assessorament de la Creu Roja. La campanya es desenvoluparà al pati cobert del col·legi, amb horari de matí i tarda, i està oberta a tota la ciutadania. "Introduïm als joves al món del servei i del voluntariat, i els sensibilitzem sobre la necessitat d'ajudar als altres, en aquest cas, donant sang", ha destacat el secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí.