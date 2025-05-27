ENTREVISTA DIARI TV
200 colombians han de marxar
La presidenta de l’associació de residents explica que les expulsions seran a l’estiu, quan els nens acabin el curs
Prop de 200 colombians es veuran obligats a marxar a final de curs per irregularitats en el reagrupament familiar. Així ho va expressar ahir la presidenta de Colombianos en Andorra, Katherine Barbosa, al programa Parlem-ne, de Diari TV. L’expulsió d’aquestes persones tindrà lloc a l’estiu, per facilitar que els infants puguin acabar el curs escolar al Principat. Fins llavors, les famílies es troben en un compte enrere per arribar als ingresssos mínims que els requereix el reagrupament familiar. “Són persones a qui els falta el salari mínim, que treballen molt, no dormen més que una hora per poder arribar a la quota”, va afirmar Barbosa. Un cop la persona és expulsada, no pot obtenir el permís de residència en un període de cinc anys i troba a Espanya la solució més viable, ja que es tracta d’un país “més permissiu”. “Colòmbia és l’última opció”, va assegurar.
Actualment, la comunitat colombiana al país és de 1.441 persones regularitzades, segons les xifres facilitades per Barbosa. Amb la suma dels temporers d’hivern i aquells que no disposen dels papers legals, Barbosa estima que la xifra s’eleva als 2.000, aproximadament.
“Una mica més d’humanitat, que analitzin les situacions, no tothom té la mateixa història”
Gràcies al “boca-orella”, els colombians deixen el seu país en una situació de “desesperació en l’àmbit econòmic i de seguretat”, i troben a Andorra, a la recerca d’un “futur segur per als seus fills”, un seguit de realitats que els “enamoren”, com ara “la seguretat, la natura, la tranquil·litat i la gent”, segons Barbosa. D’aquesta manera, el “boom” d’arribada de colombians al país se situa en dates posteriors a la pandèmia.
“Els nens ja són aquí, estudiant i construint el seu cercle social, i l’expulsió és inhumana”
Precarietat laboral
Les feines més assequibles per a la comunitat colombiana són en sectors com la construcció, l’hostaleria i la restauració, tot i que Barbosa va destacar, també, que s’han incrementat les possibilitats en l’àmbit sanitari. “En la salut crec que augmenta molt la possibilitat d’una persona que ve amb la formació d’infermeria”, va afegir la presidenta. La majoria d’irregularitats en els permisos de treball, però, s’ubiquen en el sector de la construcció, ja que en l’hostaleria és més senzill aconseguir l’autorització.
Fins a dia d’avui, la policia ja ha detectat irregularitats en els contractes de treball en diverses empreses. “Normalment, el que fan és l’expulsió de la persona”, va comentar Barbosa, tot i que, en certs casos, “donen una mica més de temps a l’empresa perquè ho regularitzi i ho fa”, situació que critica la presidenta de l’associació, ja que considera que així els empresaris es relaxen més i triguen a gestionar la documentació. “Quan tenen la inspecció sí que ho fan”, va sentenciar Barbosa.
Un cop aconseguit el treball, els colombians també es troben en situacions “d’abusos laborals, de discriminacions, de racisme i d’odi”. “Quan vaig arribar vaig al·lucinar amb el que em deien, de l’estil d’ets una immigrant de merda, no vals res”, va compartir la presidenta de l’entitat. En aquesta línia, els empresaris “carreguen una mica més les persones i amb aquestes condicions no es poden queixar, nosaltres estem acostumats a callar i treballar”, va afegir Barbosa. Pel que fa als abusos laborals, es materialitzen amb “hores sense pagament, hores extres o més càrrega de feina de l’assequible”, va explicar.
Per ara, els colombians es limiten a “aguantar”, esperant que així la situació millori. En aquest sentit, la presidenta de Colombianos en Andorra demana “una mica més d’humanitat, que analitzin certes situacions perquè no tothom té la mateixa història”, ja que considera que l’aplicació de les lleis és “injusta”. Sobretot, Barbosa es refereix a les famílies implicades amb nens, que “ja són aquí, estudiant i construint el seu cercle social”, i que els deixin quedar-se fins que aconsegueixin els ingressos requerits, perquè “l’expulsió així és inhumana”, va concloure Barbosa.
REAGRUPAMENT FAMILIAR: REQUISITS
Els familiars que es poden reagrupar són el cònjuge o la parella de fet registrada, fills menors d’edat o majors amb discapacitat, i pares si en depenen econòmicament.