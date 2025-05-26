Estadística
La xifra d'empreses al país se situa en 22.326 l'any 2024
El 91,77% de les empreses nascudes el 2022 van sobreviure al cap de tres anys
La xifra total d'empreses a Andorra se situa en 22.326 l'any 2024, la qual cosa representa un increment de 1.340 empreses, en relació amb les 20.986 registrades durant el 2023, segons l'informe publicat aquest dilluns pel departament d'Estadística. El text recull que hi ha hagut un augment del 6,39% del teixit empresarial del país.
Segons les dades d'estadística, el creixement general del nombre d'empreses registrat prové de les 1.858 empreses nascudes i les 518 que van desaparèixer, xifres que deixen una taxa neta de creixement del 6%.
El document reflecteix que les baixes d'empreses, durant el primer mes de vida, són les menys notòries, amb un 97,18% de supervivència. L'informe d'estadística destaca que el 91,77% de la població d'empreses nascudes el 2022 seguien vives a finals de l'any 2024.