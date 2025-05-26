CINEMA
‘Sirat’, amb participació andorrana, s’endú el premi del jurat a Cannes
La pel·lícula Sirat, del director Oliver Laxe en què van participar les andorranes Laia Ateca, com a dissenyadora de producció, Carla Altimir, de segona ajudant de direcció i Olga Ribes, com ajudant de producció, es va endur el premi del jurat al festival de Cannes.
Sirat explica la història d’un pare i un fill que viatgen al sud del Marroc a buscar la seva filla i germana desapareguda en una rave.
El festival internacional de cinema de Cannes és un dels més prestigiosos del món, considerat de categoria “A”. El certamen s’ha celebrat entre el 13 i el 24 de maig.