Restriccions de trànsit a la capital per l’acte d’inauguració dels Jocs

Tret de sortida a les 21.30 a l’Estadi Nacional amb l’afluència de 5.000 persones

L’escenari de la inauguració dels Jocs, preparat.

Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella ha establert un dispositiu especial de circulació amb motiu de l’acte inaugural dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, que tindrà lloc avui a les 21.30 h a l’Estadi Nacional. L’afluència prevista d’unes 5.000 persones i la mobilització de 23 autocars amb esportistes, així com la presència de comitives oficials, comportarà diverses restriccions de trànsit i l’habilitació de zones exclusives d’accés limitat.

A partir de les 19.30 h quedaran tancats al trànsit la cruïlla del carrer Baixada del Molí amb l’avinguda Santa Coloma; el tram del carrer Prat de la Creu entre la rotonda de la font de Govern i l’Estadi Nacional; l’accés des de la rotonda de la Comella en direcció a l’Estadi; i el pont del Lycée i el carrer Prada Motxilla en sentit cap a l’Estadi Nacional. Aquestes restriccions s’aixecaran de manera progressiva a partir de les 23.30, hora en què està prevista la finalització de la cerimònia inaugural.

Els talls començaran a les 19.30 i s’aixecaran a partir de les 23.30

Andorra la Vella acollirà les competicions d’atletisme, bàsquet, ciclisme en ruta, gimnàstica rítmica, gimnàstica esportiva, tir, natació, natació artística, tennis i vòlei platja d’uns Jocs repartits a les set parròquies. Avui també tindran lloc les trobades institucionals: la reunió dels ministres d’Esports dels Petits Estats i la rebuda d’Espot als caps d’Estat dels Petits Estats a l’exterior de l’Espai Columba.

