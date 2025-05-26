ATENCIÓ CIUTADANA
El raonador inicia una nova ronda de visites a les parròquies per escoltar els veïns
Per acostar la institució a la ciutadania, el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, posarà en marxa una nova ronda de visites a les parròquies durant la primera setmana de juny. La iniciativa, emmarcada dins del programa El Raonador més a prop teu, facilitarà que les persones puguin expressar les seves inquietuds i consultes sense haver-se de desplaçar-se fora de la seva parròquia —amb l’excepció d’Andorra la Vella, on ja es troba ubicada la seu de la institució.
Les trobades es faran en espais comunals, amb horaris adaptats per afavorir la participació de tothom. El dilluns 2 de juny serà a Sant Julià de Lòria i a Escaldes-Engordany, el dimarts 3 a Ordino i la Massana, el dimecres 4 a Encamp i al Pas de la Casa i, el divendres 6, a Canillo.
Per participar-hi, cal demanar cita prèvia al telèfon gratuït 18003030 o al 810585, de vuit del matí a tres de la tarda, i els dijous fins a les cinc.