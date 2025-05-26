L'ASSOCIACIÓ AMB EUROPA
La presidència polonesa cita Andorra per tancar la negociació de l’acord
San Marino i el Principat es reuniran al juny amb el Consell de la UE amb tres punts sobre la taula per aclarir
Tot apunta que la negociació a Brussel·les de l’acord d’associació quedarà tancat al juny, si no hi ha res inesperat que modifiqui l’agenda de la Unió Europea. La presidència semestral polonesa del Consell de la UE ha de passar el testimoni a Dinamarca i abans vol deixar enllestida quasi una dècada de converses amb Andorra i San Marino. I s’ha compromès que el mes vinent tindrà lloc una reunió amb les delegacions dels dos petits estats amb tres punts sobre la taula: els contactes entre San Marino i Itàlia en matèria financera; tancar les esmenes del protocol dels serveis financers i pronunciar-se sobre la naturalesa de l’acord.
Vol culminar les negociacions abans de cedir el relleu semestral a Dinamarca.
Que l’acord sigui mixt no hauria de suposar cap daltabaix. El camí per a la seva aplicació seria diferent però al final el mateix, prèvia validació en un referèndum. L’aprovació del Parlament Europeu suposarà -com va explicar el cap de Govern, Xavier Espot- el compte enrere per a la consulta als ciutadans i la seva aplicació íntegra o provisional, en funció de la personalitat jurídica del text. Aquesta cita és decisiva per definir el recorregut que farà l’acord: validació dels 42 parlaments dels estats membres o només de l’Eurocambra. La primera opció deixa la porta oberta a una aplicació provisional excepte de la petita part que fos competència dels països de la Unió.
Suport
Željana Zovko, eurodiputada croata i ponent del Comitè d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, signa un informe datat el 23 d’abril en el qual analitza i dona suport polític a la conclusió de l’Acord d’associació. En el document es valora molt positivament el contingut del pacte, destacant que es tracta del conveni més ampli i ambiciós que la Unió ha signat mai amb un tercer país. La ponència, defensada per la diputada Zovko, subratlla que l’acord reforçarà la cooperació estructural entre Brussel·les i Andorra, tant en l’àmbit econòmic com en el polític i institucional.
La ponent afirma que s’ha de mantenir oberta la via de negociació amb Mònaco a futur
En el document es fa al·lusió a Mònaco, que va decidir suspendre les converses. Tot i això, l’eurodiputada deixa clar que “la UE ha de romandre preparada per continuar les negociacions amb Mònaco en el futur, un cop es compleixin totes les condicions”, atès que es considera un soci estratègic.
L’acord substitueix les antigues unions duaneres, però va molt més enllà: ofereix a Andorra un accés ampli al mercat únic europeu, en condicions comparables a les dels països de l’Espai Econòmic Europeu. Segons el document, això “impulsarà encara més les economies d’Andorra i San Marino”, reforçant el seu desenvolupament mitjançant la integració comercial i reguladora amb la UE.
La parlamentària creu que impulsarà l’economia andorrana a mitjà i llarg termini.
Els responsables de l’informe posen en relleu que l’associació no només es limita a l’economia. “És essencial subratllar que les relacions estretes entre la UE i Andorra i San Marino s’estenen a qüestions d’interès comú com la seguretat, la migració i l’energia”, afirma la ponent. També s’incideix en la cooperació sanitària: “Durant la pandèmia de la Covid, Andorra i San Marino van participar en els acords de compra conjunta i van tenir accés al Certificat Digital Covid de la UE”.
L’harmonització en política exterior és un altre dels punts clau. El text subratlla que “Andorra i San Marino també s’alineen amb la política exterior i de seguretat comuna de la UE” i que la cooperació a nivell multilateral ha estat fluida i compromesa. Aquesta alineació contribueix a una veu europea més cohesionada en àmbits globals i a una major eficàcia de les polítiques conjuntes. A més, Zovko destaca la importància de garantir la participació ciutadana informada. Per això, s’encoratja els governs d’Andorra i San Marino a mantenir una comunicació clara sobre els avantatges i compromisos derivats de l’acord, fomentant així el suport social i institucional.
En l’àmbit institucional, es defensa l’enfortiment de la diplomàcia parlamentària a través d’un Comitè Parlamentari d’Associació (PAC), que serà responsable del seguiment de l’acord. “La delegació per a la Cooperació del Nord i les Relacions amb Suïssa i Noruega, així com amb Islàndia, és la més adequada per representar el Parlament Europeu en aquest Comitè”, conclou l’informe.
Amb aquest suport explícit, l’acord entra en la seva fase final i marca una fita en les relacions entre Andorra i la Unió, basada en valors comuns i interessos compartits.