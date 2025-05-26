SUCCESSOS
Una persona mor en precipitar-se des del nou pont d'Anyós
L'avís s'ha donat aquesta matinada a les 5:37 i s'han mobilitzat policia, bombers i ambulàncies fins al lloc dels fets.
Una persona s'ha precipitat aquesta matinada des del pont d'Anyós als volts de les cinc i mitja del matí. L'avís a emergències s'ha fet a les 5:37 i els bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 4 dotacions. També s'han desplegat efectius policials i del SUM. Fonts policials han informat que es tractaria d'un suïcidi.