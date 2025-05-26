SUCCESSOS
Mor una persona en precipitar-se des del nou pont d’Anyós, a la Massana
Una persona va morir ahir en precipitar-se des del pont que porta al poble d’Anyós, a la parròquia de la Massana. Els fets van succeir pels volts de dos quarts de sis de la matinada. En rebre l’avís, bombers de guàrdia es van desplaçar fins al lloc dels fets amb un total de quatre dotacions, segons van informar, i es van desplegar també efectius de la policia i sanitaris del Servei d’Urgències Médiques, que no van poder fer res per la vida de la víctima, ja que la caiguda hauria estat fatal. No han transcendit més detalls ni del succés ni de la persona difunta, excepte que es tractaria d’un suïcidi.