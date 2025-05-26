Educació
Llum verda al nou pla d'estudis de bàtxelor en disseny d'interiors de la UNIPRO
Els estudis tenen una durada de tres cursos acadèmics
El Govern ha donat llum verda al nou pla d'estudis de bàtxelor en disseny d'interiors de la UNIPRO Universitat Digital Europea. L'alumnat podrà adquirir eines per treballar, dissenyat i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d'una perspectiva d'equilibri sostenible per a la transformació de l'entorn. Els estudiants, a més, podran aprendre competències com l'ús dels sistemes de representació arquitectònica, o els instruments tècnics i creatius per formular solucions adaptades.
Els estudis, que s'imparteixen en la modalitat presencial, no presencial i semipresencial, tenen una durada de tres cursos acadèmics. Els graduats obtindran les competències per treballar en àmbits del disseny d'espais interiors.