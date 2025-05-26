Estadística
Les vendes de les grans superfícies cauen un 6,7% al març
Els productes alimentaris han baixat un 1,6% i la resta un 12,8%
Les vendes de les grans superfícies van experimentar una caiguda del 6,7% al mes de març. respecte el mateix període de l'any anterior, segons les dades d'Estadística. Els productes alimentaris van registrar una baixada de l'1,6% i la resta van experimentar un decreixement del 12,8%. Pel que fa a l'índex de vendes a preus constants, descomptant l'efecte dels preus, presenta una davallada del 8,9%, en comparació al mes de març de 2024. En aquest sentit, els productes alimentaris registren una caiguda del 3,8% i la resta de productes baixen un 14,9%.
L'evolució del personal ocupat en les grans superfícies va experimentar un descens del 5,3%. Per sexe, les dones representen el 61% del total i el 89,8% disposa de contractes a jornada completa.