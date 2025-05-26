Protecció de dades
L'APDA verificarà que els partits polítics compleixen amb la protecció de dades
L'agència ha rebut diverses queixes per una absència o incorrecte política de privadesa
L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha iniciat una actuació preventiva i informativa adreçada a tots els partits polítics, amb l'objectiu de verificar el grau de compliment de la llei de protecció de dades personals. Aquesta acció ve arran de diverses queixes relacionades amb l'incompliment de la normativa de protecció de dades personals per part d'alguns partits polítics. Les reclamacions fan referència a una absència o incorrecta política de privadesa, a la manca de designació d'un delegat de protecció de dades o a l'ús de formularis i altres eines a la pàgina web. L'Agència ha detectat que hi ha diverses formacions que disposen de formularis o canals de missatgeria instantània basats en intel·ligència artificial, que poden implicar tractaments de dades personals sensibles.
L'actuació, apunta l'APDA, té com a objectiu garantir que el tractament de dades personals, especialment en l'àmbit polític, es dugui a terme amb transparència, responsabilitat i "ple respecte" pels drets de les persones reconeguts per la llei.