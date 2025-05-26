FINANCES
L’AFA i el Banc de França reforcen la cooperació en educació financera
Les dues entitats uneixen esforços per reforçar la protecció dels consumidors
L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i la Direcció de l’educació financera (EDUCFI) del Banc de França han signat un conveni de col·laboració per impulsar l’educació financera entre clients i inversors. Aquesta iniciativa s’emmarca dins el paper estratègic que tenen els supervisors financers a l’hora de fomentar coneixements bàsics en matèria econòmica i financera, amb l’objectiu de promoure una ciutadania més informada i protegida davant la complexitat creixent dels mercats.
Els dies 19 i 20 de maig de 2025, una delegació de l’AFA va participar en diverses reunions de treball a la seu del Banc de França i a la Cité de l’Économie (Citéco). Aquestes trobades van permetre aprofundir en el coneixement de l’ecosistema francès d’educació financera, estructurat al voltant de l’estratègia nacional EDUCFI. Aquest pla s’articula en cinc eixos dirigits a la població general, la joventut, els col·lectius vulnerables, els estudiants i docents, i els emprenedors. L’intercanvi d’experiències i bones pràctiques va evidenciar la importància d’adaptar els continguts formatius a les necessitats específiques de cada grup poblacional, fent ús d’eines pedagògiques innovadores.
La formació esdevé clau per prevenir fraus i gestionar els estalvis
En un entorn econòmic marcat per la complexitat i la sofisticació dels productes financers, es considera fonamental que els ciutadans disposin de coneixements per prendre decisions informades i evitar fraus o abusos. Segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), una ciutadania financera formada pot gestionar millor els seus recursos i contribuir a la salut econòmica del país. Així mateix, la formació en aquest àmbit facilita una major inclusió financera i empodera els usuaris per entendre els riscs associats a les seves inversions.
Collignan i Cerqueda
En aquest sentit, Marguerite Collignan, directora de l’educació financera del Banc de França, va remarcar que “en un sector financer cada cop més sofisticat i marcat per una digitalització creixent, els bancs centrals i els supervisors han de treballar conjuntament per promoure un sector financer més segur per als ciutadans i inversors”. I va afegir que “espero que aquesta convenció amb l’AFA sigui un pas més cap a una cooperació reforçada entre les nostres dues institucions”. La responsable també va destacar el valor de la col·laboració internacional per compartir coneixement i harmonitzar iniciatives d’abast europeu.
Per la seva banda, el director de l’AFA, David Cerqueda, va destacar que “definir una estratègia nacional en matèria d’educació financera s’ha convertit en un aspecte ineludible de l’activitat dels bancs centrals i supervisors donada la complexitat creixent dels serveis i productes financers els quals són molt més accessibles que en el passat”. Cerqueda va subratllar que, “sense ser el remei a tots els mals financers, l’educació financera constitueix un complement important al marc dels mercats i a la protecció dels consumidors”. També va expressar la seva confiança que “aquest conveni amb el Banc de França fomentarà una cooperació duradora i profitosa per a les nostres dues institucions”. El director va valorar molt positivament les aportacions recollides durant la visita i va indicar que l’AFA està treballant en la definició d’un full de ruta que permeti implementar iniciatives similars a Andorra.