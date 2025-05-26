Educació
El Govern aprova un nou reglament del premi nacional a l'estudi
El text defineix el reconeixement dels alumnes del país que han obtingut millor expedient acadèmic de batxillerat
El Govern ha aprovat un nou reglament del premi nacional a l'estudi, amb un text que defineix el reconeixement dels alumnes que han obtingut millor expedient acadèmic al batxillerat. El nou reglament, segons el comunicat emès per l'executiu, pretén facilitar als centres educatius la tria dels candidats, amb una definició més precisa del concepte de qualificació d'expedient acadèmic. Com a novetat, s'introdueix un sistema objectiu de desempat basat en mèrits acadèmics i de participació dels alumnes durant els dos anys dels estudis de batxillerat.
Govern estableix el 16 de juny com a data fixa perquè els centres educatius del país enviïn les seves propostes de candidat al premi. Des de la seva creació s'han entregat 84 premis a alumnes dels tres sistemes educatius, que entrega 3.000 euros a cada guanyador i subvenciona les despeses de matrícula durant els estudis de formació professional superior o de primer cicle universitari.