DELICTES
Estabilitat en els comisos i les detencions per drogues al país
Dispositius especials en festivals de música han augmentat els arrestos
Segons l’ONU el consum d’estupefaents en la darrera dècada ha incrementat, però les dades amb què treballa la policia demostren que al Principat hi ha una certa estabilització en els darrers tres anys tant pel que fa als comisos com les detencions. Així, cal destacar que és cert que l’any passat hi va haver un lleuger repunt de les detencions, en relació amb els dispositius que es van muntar per un festival de música i que va comportar molts arrestos. En canvi, no hi va haver grans canvis quant als comisos de droga o pel que fa a les contravencions penals, que van anar a la baixa el 2024. Així ho posen en relleu els experts del grup de delictes contra la salut pública.
Els detinguts per tràfic solen ser consumidors que també venen droga
Drogues noves com el tusi, “com a altres llocs” a Andorra “també ha arribat” sobretot en els darrers tres anys, tot i que de moment no té una “gran incidència” en les estadístiques policials, almenys si es compara amb altres estupefaents com la cocaïna. Així consideren que “difícilment” aquesta droga, que és una barreja psicoactiva, sintètica, fabricada, podrà substituir-ne d’altres de més freqüents al Principat com la cocaïna, tant pel tipus de consumidor existent al país com pel fet que és “bastant perillosa” i això fa que se li tingui certa por.
També es va donar l’any passat un increment de ketamina, una droga estadísticament complicada de tractar, ja que sovint està barrejada amb altres estupefaents. També hi va haver un augment d’MDMA, ja que en una sola operació es van intervenir 520 pastilles quan el 2023 havien estat 150.
Altres estupefaents que tenen un gran impacte en altres països, com el fentanil, encara no s’han detectat a Andorra. Des del grup de delictes contra la salut pública valoren que seria “molt greu” que aquest estupefaent arribés al país.
El perfil de les persones detingudes per tràfic, sol ser el d’un consumidor, que per finançar-se el consum introdueix petites quantitats per vendre i així també treure un petit profit. Els detinguts són treballadors i en els darrers anys tampoc no s’ha notat canvis en el modus operandi, d’aquests petits traficants.