Estadística
Els abonaments a internet creixen un 2,8% a l'abril
Les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 52.988 abonats per a la telefonia fixa
Els abonaments per servei a internet de banda ampla durant el mes d'abril han registrat un creixement del 2,8%, situant-se en 43.052 abonats, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Pel que fa als serveis de telefonia fixa se situa en 53.602 abonats i 127.704 per al servei de telefonia mòbil. Aquestes xifres representen un augment del 2,7% i 4,9%, respectivament, en relació amb el mateix mes de l'any anterior.
Les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 52.988 abonats per a la telefonia fixa, amb un increment del 2,7% respecte al mateix període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situa en 125.270 abonats, registrant un augment del 3,3%. Els abonats a internet se situen en 42.544, la qual cosa mostra una pujada del 2,6%.
El tràfic telefònic sense internet cau un 6,5%
El tràfic telefònic en minuts sense internet ha caigut un 6,5% durant el mes d'abril, fins a situar-se en els 11,06 milions, segons el departament d'Estadística. El tràfic nacional ha estat de 7,91 milions, que representa el 71,5% del total. i amb un descens del 4,9%, respecte al mateix període de l'any anterior. El tràfic internacional segueix la mateixa tendència amb un decreixement del 10,4% i amb un total de 3,15 milions de minuts.