Successos
Un conductor amb 2,05 d'alcoholèmia pateix un accident a un aparcament
El detingut pel sinistre al pont de la Tosca va donar una taxa positiva d'1,40 d'alcohol
La conducció sota els efectes de l'alcohol ha estat el motiu de les quatre detencions que la policia ha fet durant el cap de setmana segons informa aquest matí. La taxa més elevada la va donar un home de 51 anys arrestat a Andorra la Vella la matinada de dissabte amb 2,05 d'alcoholèmia després de patir un accident de danys materials en topar amb el cotxe contra la paret dreta de la rampa de sortida d'un aparcament.
Un segon sinistre amb un conductor ebri va ser el que es va produir dissabte a la tarda a l'avinguda del pont de la Tosca d'Escaldes. L'home de 48 anys circulava amb 1,40 d'alcoholèmia i va ser arrestat per un delicte contra la integritat física arran del xoc amb un altre vehicle que va provocar ferides al passatger, segons detalla la policia.
El cos de seguretat va detenir a més un conductor de 50 anys per donar 1,04 d'alcohol per litre de sang en ser controlat la matinada de dissabte a Andorra la Vella, i un de 52 anys amb una alcoholèmia d'1,58 arrestat diumenge a la tarda a la Massana.