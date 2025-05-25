CINEMA
Sirat, amb participació andorrana s'endú el premi del jurat a Cannes
Laia Ateca va participar-hi com a dissenyadora de producció, Carla Altimir com a segona ajudant de direcció i Olga Ribes ajudant de producció.
La pel·lícula en la qual van participar les andorranes Laia Ateca, Carla Altimir i Olga Ribes es va endur el premi del jurat al festival de Cannes amb la pel·lícula del director Oliver Laxe, Sirat. En la película, Laia Ateca va participar-hi com a dissenyadora de producció, Carla Altimir com a segona ajudant de direcció i Olga Ribes ajudant de producció.
Sirat explica la història d'un pare i un fill que viatgen al sud del Marroc a buscar la seva filla i germana desapareguda en una rave.
El festival internacional de cinema de Cannes és un dels més prestigiosos del món, considerat de categoria "A". El certàmen es va celebrar entre el 13 i el 24 de maig, on el jurat podrà veure la pel·lícula Sirat, entre moltes d'altres.