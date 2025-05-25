ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
El Raonador del Ciutadà inicia una nova ronda de visites a les parròquies per escoltar la ciutadania
El dilluns 2 de juny, Xavier Cañada ciomença les visites a Sant Julià de Lòria
Amb l’objectiu d’acostar la institució a la ciutadania, el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, posarà en marxa una nova ronda de visites a totes les parròquies durant la primera setmana de juny. La iniciativa, emmarcada dins del programa “El Raonador més a prop teu”, busca facilitar que les persones puguin expressar les seves inquietuds i consultes sense haver-se de desplaçar fora de la seva parròquia —amb l’excepció d’Andorra la Vella, on ja es troba ubicada la seu de la institució.
Les trobades es faran en espais comunals cedits pels comuns, amb horaris adaptats per afavorir la participació de tothom. El calendari previst és el següent:
El dilluns 2 de juny, Xavier Cañada serà a Sant Julià de Lòria, on atendrà els ciutadans de nou a onze del matí a la Vella Casa Comuna. Tot seguit, es desplaçarà a Escaldes-Engordany, on serà possible reunir-s’hi entre dos quarts de dotze i dos quarts de dues del migdia al cinquè pis de la Casa Comuna.
L’endemà, dimarts 3 de juny, visitarà Ordino, amb atenció al públic entre les nou i les onze del matí a la Sala El Cim de la Casa de la Muntanya. A continuació, es desplaçarà a la Massana, on atendrà de dos quarts de dotze a dos quarts de dues a la Sala de l’Indret.
El dimecres 4 de juny serà el torn de Encamp, on les trobades tindran lloc de nou a onze del matí a la Casa Comuna. Més tard, Cañada es traslladarà fins al Pas de la Casa, on rebrà la ciutadania entre tres quarts de dotze i les dues del migdia al Servei de Tràmits del Comú.
Finalment, el divendres 6 de juny, clourà la ronda de visites a Canillo, amb una sessió prevista de cinc a set de la tarda al Palau de Gel.
Segons ha destacat Xavier Cañada, “aquestes visites reafirmen el compromís amb la proximitat i la defensa dels drets de totes les persones que viuen al país, i volen facilitar, el màxim possible, que puguin venir a trobar-se amb la institució sense haver de desplaçar-se fora de la parròquia”.
Per poder participar-hi, cal demanar cita prèvia trucant al telèfon gratuït 18003030 o al 810585, de vuit del matí a tres de la tarda, i els dijous fins a les cinc.