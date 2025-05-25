MEDI AMBIENT
La neteja dels rius va permetre extreure sis tones de residus l’any passat
El servei de neteja dels rius que gestiona el ministeri de Medi Ambient i que té com a objectiu extreure els residus sòlids que es puguin trobar a les aigües va dur a terme durant l’any passat tasques d’higiene que van sumar 659 quilòmetres de rius i que van donar com a resultat l’extracció d’aproximadament 6 tones de residus, segons recull el ministeri en el balanç anual sobre la qualitat de les aigües. Si es fa la mitjana per quilòmetre de riu, implica que la mitjana per a l’any 2024 va ser de de 9,5 quilos localitzats per quilòmetre. Una ràtio que ha experimentat una davallada més que notable els últims quinze anys. Segons el citat balanç, l’any 2010 aquesta ràtio era de 150 quilos per quilòmetre, de manera que “es pot observar una disminució molt important en la quantitat de residus que es troben als rius”, cita l’informe.
El recull de dades per parròquia, indica que la major proporció de residus extrets es va donar a la capital amb el 27%, seguida d’Escaldes amb el 22%. I on menys deixalles es van localitzar va ser a Ordino i Canillo, amb el 8% cadascuna.