HOMENATGE

La mini central hidràulica rep el nom de Johnny Grau Muxella

L'homenatjat va ser-ne director des del 2001 fins la seva mort sobtada al 2024

La presentació del nou nom de la central

La presentació del nou nom de la centralB.C.

Blanca Castellví
Publicat per
Blanca Castellví

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La mini central hidràulica de Sant Julià de Lòria de la mútua elèctrica s'ha passat a anomenar Johnny Grau Muxella, des d'aquest matí, en record a l'ex director que en va estar al capdavant des del 2001, fins deixar-nos el passat 8 de setembre, degut a una aturada cardíaca sobtada.

L'acte l'ha encapçalat l'actual president de la mútua elèctrica, Joan Albert Ferré referint-se al Johnny com "un gran puntal i un gran referent per la mútua elèctrica, i un bon lauredià". També hi ha participat el Secretari d'Estat David Forné, qui ha aprofitat per explicar algunes anècdotes viscudes amb el seu company i amic. L'homenatge ha aplegat més d'un centenar de persones, entre familiars, amics i companys de feina.

tracking