HOMENATGE
La mini central hidràulica rep el nom de Johnny Grau Muxella
L'homenatjat va ser-ne director des del 2001 fins la seva mort sobtada al 2024
La mini central hidràulica de Sant Julià de Lòria de la mútua elèctrica s'ha passat a anomenar Johnny Grau Muxella, des d'aquest matí, en record a l'ex director que en va estar al capdavant des del 2001, fins deixar-nos el passat 8 de setembre, degut a una aturada cardíaca sobtada.
L'acte l'ha encapçalat l'actual president de la mútua elèctrica, Joan Albert Ferré referint-se al Johnny com "un gran puntal i un gran referent per la mútua elèctrica, i un bon lauredià". També hi ha participat el Secretari d'Estat David Forné, qui ha aprofitat per explicar algunes anècdotes viscudes amb el seu company i amic. L'homenatge ha aplegat més d'un centenar de persones, entre familiars, amics i companys de feina.