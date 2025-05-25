REPORTATGE
Justícia transfronterera
Amb l'adhesió al Conveni de la Haia de 2019, Andorra agilitza l’execució de sentències civils i comercials dictades a l’estranger i ja no caldrà iniciar un llarg procediment judicial per fer-les efectives.
Fins ara, aconseguir que una sentència dictada en un país estranger tingués validesa a Andorra era, sovint, una cursa d’obstacles. Calia armar-se de paciència, passar per la Batllia, iniciar un procediment d’exequàtur i esperar —setmanes, fins i tot mesos— que el sistema processal fes el seu curs. Ara, però, aquest panorama està a punt de canviar.
Amb l’adhesió al Conveni de la Haia de 2019, Andorra fa un pas decisiu cap a la internacionalització de la seva justícia civil i comercial. L’objectiu és clar: fer que les sentències dictades en altres països es puguin reconèixer i executar aquí amb molta més facilitat. I, evidentment, que les dictades al Principat també siguin efectives a l’estranger.
Andorra ha demanat dues declaracions per equiparar-se amb l'entorn
“En un país on conviuen més de cent nacionalitats, és fàcil que sorgeixin conflictes comercials internacionals”, va explicar Cristina Mota, directora d’Afers Jurídics Internacionals del Govern, que va dir que “aquest conveni respon a una necessitat que les resolucions judicials puguin circular com més aviat millor”.
Fins ara, el procediment per reconèixer una sentència estrangera a Andorra es feia a través de l’exequàtur, un mecanisme legal pel qual els tribunals validaven resolucions dictades a fora. El procés, tot i ser garantit legalment, sovint resultava lent i carregós. “Depenent del cas, podia allargar-se si intervenia la Fiscalia, o si es demanava una revisió més acurada del fons amb la participació dels implicats”, va apuntar Mota.
El conveni entrarà en funcionament el dia 1 de juny del 2026
El conveni, que entrarà en vigor l’1 de juny del 2026, permetrà reconèixer i executar sentències civils i comercials entre estats signants de manera automàtica, sense tornar a examinar el cas. Això suposa un estalvi de temps, costos i incerteses per a empreses i ciutadans implicats en litigis internacionals.
Ara bé, el conveni no ho cobreix tot. Queden fora de l’acord els àmbits matrimonial i de família, així com la matèria penal. Tampoc regula la competència dels tribunals ni la llei aplicable. A més, Andorra ha fet dues declaracions per adaptar l’aplicació del conveni a la seva realitat jurídica i igualar les condicions amb l’entorn europeu.
La primera afecta els béns immobles no residencials, com locals comercials o oficines. En aquests casos, les sentències s’hauran de dictar al país on es troba l’immoble. “És la mateixa posició que manté la Unió Europea, i ho fem per coherència i igualtat de tracte”, va explicar Mota. La segona excepció és en matèria laboral, on l’ordenament jurídic andorrà reconeix una competència exclusiva als tribunals del país per a qualsevol prestació de feina realitzada a Andorra. “Això significa que una sentència laboral dictada a França no es podrà executar aquí”, va resumir l’advocada.
Dos casos pràctics
Per il·lustrar com funcionarà aquest nou marc legal, el Ministeri d’Afers Institucionals i Justícia ha preparat alguns exemples.
En el primer, una empresa francesa obté una sentència ferma a França contra un importador andorrà, per un deute de 500.000 euros derivat d’un contracte comercial. Malgrat que l’importador té domicili social al Principat, havia acceptat per contracte la jurisdicció francesa. Amb el conveni, un cop presentada la sentència davant els tribunals andorrans, aquesta es reconeixerà i s’executarà directament, sense revisar el fons del litigi, sempre que es compleixin les condicions del conveni: jurisdicció vàlida, naturalesa civil i comercial del conflicte i inexistència de causes d’exclusió com el frau o l’ordre públic.
En el segon exemple, una consumidora andorrana demanda una empresa electrònica alemanya per lesions causades per un producte defectuós. El tribunal d’Andorra fixa una indemnització de 150.000 euros a favor de la víctima. Com que el dany va ocórrer al territori andorrà i el cas entra dins l’àmbit civil i comercial, la sentència es podrà fer efectiva a Alemanya de forma automàtica, sobre els actius que l’empresa tingui allà, sense haver de tornar a litigar.
Amb l’entrada en vigor d’aquest conveni, Andorra s’equipara a la pràctica dels grans sistemes jurídics europeus i es dota d’una eina que pot afavorir tant la seguretat jurídica com la confiança dels operadors econòmics internacionals. Un pas més cap a la modernització del sistema judicial del país.
Exemples
- DISPUTES EMPRESARIALS. Una empresa de França que hagi guanyat el seu judici fora d’Andorra podrà reclamar els diners al país.
- DANYS AL CONSUMIDOR. Un consumidor andorrà podrà reclamar pagaments per danys als actius d’empreses estrangeres.