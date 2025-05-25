TRANSPORT
Govern implantarà la central única de taxis al setembre a tot estirar
L’acollida del sector és desigual i l’associació majoritària, ATA, planteja dubtes
Govern treballa en un nou reglament del taxi que pretén una modernització del sector. Un dels punts principals és la implantació d’una centraleta única on els usuaris puguin demanar-ne el servei i que estigui llesta al setembre a tot estirar. Així ho va expressar el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné qui aposta per la iniciativa “per millorar també el servei a l’usuari, que és aquesta centraleta única, que tothom ho agrairà segur”. Aquest és un canvi que fa molt de temps que està sobre la taula i que ha defensat intensament l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI): “cal una central única a poder ser nacional i subvencionada”. Per la seva banda, l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), tot i que consideren la novetat positiva perquè “milloraria el servei envers la ciutadania”, ho consideren arriscat perquè “en cas de descontentament dels usuaris, no hi hauria alternativa possible on contactar”.
La fragmentació del servei genera desajustos i llargues esperes
Des d’ATI, ja fa temps que van darrere d’una reagrupació que, en el seu cas, van proposar que es tractés d’una aplicació única. Aquesta plataforma ja té nom, és Taximés i “garantiria un repartiment més equitatiu i eficient del treball, reduint temps d’espera i millorant l’experiència dels usuaris, ja que aquesta fragmentació genera desajustos en el servei, llargues esperes i desplaçaments innecessaris, afectant tant els taxistes com els usuaris”. Govern està obert, segons ATI, a tirar endavant amb aquesta iniciativa si compleix certs requisits com són: que sigui consensuada entre les dues associacions, gestionada per una empresa andorrana i que es tracti d’una plataforma moderna que incorpori geolocalització i gestió digital dels serveis. És ATA, però, qui des d’ATI afirmen que s’estan posant les traves.
Es vol que els nous taxis siguin elèctrics o híbrids i canvis a les llicències
El nou reglament del taxi també vol implantar altres canvis per “regular tots els aspectes, modernitzar tot el sector del taxi i adaptar-se als temps actuals”, tal com va expressar Forné. El sector és un dels beneficiats del pla E-engega d’ajudes per la transició cap a vehicles elèctrics i híbrids endollables perquè la voluntat és que els nous taxis siguin verds i com a molt de quilòmetre zero (ara poden tenir quatre anys d’antiguitat). A més, es preveu l’impediment de cessió de llicències i que aquestes tornin a l’administració al jubilar-se el titular i la possible revisió de la imatge i la vestimenta dels taxistes. ATA afirma que “els taxistes no som milionaris”, posicionant-se en contra que s’impedeixi adquirir vehicles de fins a quatre anys d’antiguetat. Des d’ATI, però, mantenen i insisteixen que “el tema de la central de reserves nacional és el més important i prioritari per al futur del sector” tot i que caldran “matisos”.