SANT JULIÀ DE LÒRIA
La Fira del Vehicle d'Ocasió de Sant Julià de Lòria tanca amb una vuitantena de vendes confirmades
Una trentena més que l'any passat.
La setena Fira del Vehicle d'Ocasió de Sant Julià de Lòria ha tancat aquest diumenge amb una vuitantena de vendes confirmades —entre sis i vuit per concessionari—, una trentena més que l'any passat. Així ho ha confirmat la consellera de Turisme laurediana, Judith López, que s’ha mostrat satisfeta per les bones xifres i ha puntualitzat que encara queden alguns contactes pendents amb els concessionaris, per la qual cosa és probable que durant la setmana vinent es tanquin algunes vendes més. "Estem molt contents, la veritat, tant des del comú com des dels concessionaris. També la part de restauració ha anat molt bé, han estat servint dinars durant els dos dies, i el concert de dissabte també va funcionar" ha celebrat López, tot destacant que el balanç és molt positiu. A més, a tall d'anècdota ha revelat que alguns concessionaris han proposat organitzar dues fires l’any. "De moment no està previst, però és una fira que la gent espera, suposo que per la situació econòmica actual" ha comentat.
La consellera de Turisme ha recordat que pràcticament tots els vehicles exposats a la Fira eren de segona mà, tot i que ha destacat que hi havia cotxes molt recents, amb matrícules R i en un estat realment molt bo. “No hem detectat cap model concret amb una demanda destacada, però sí que ens han comentat que la majoria dels visitants són famílies, un públic familiar que ve a buscar cotxes pensats per a aquest perfil” ha apuntat López. També ha afegit que, de cara a l’any vinent, des del comú els agradaria mantenir l’espai del Nou Vial, ja que és el més ampli de la parròquia. “La Fira es mantindrà, segurament. Aquest any l’hem fet al maig i no al juny com l’any anterior, i creiem que això ha estat un factor molt positiu. Crec que mantindrem més o menys aquestes dates, i alguna novetat se’ns acudirà” ha avançat.
Aquesta edició, concebuda com una plataforma de dinamització econòmica i comercial, i alhora com un espai lúdic i familiar per gaudir del cap de setmana, ha comptat amb un total de setze expositors. Entre ells, han destacat concessionaris com Nicecars, Martí Auto, Mercauto, Marc Mas Motors, Automòbils Maia, Auto 24, Piper, Cars VIP Andorra, Fortior i J.M. Montes. A més, la Fira també ha comptat amb la participació d’entitats i empreses del sector dels serveis, la comunicació i l’oci, com ara Cadena Pirenaica, Creand Crèdit Andorrà, MoraBanc Andorra, Reciclem Bé i el Bar La Caulla.