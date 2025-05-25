INICIATIVES COMUNALS
La festa de l’Andorra diversa
Les comunitats de residents destaquen que la iniciativa els permet exhibir les seves tradicions, cultura i gastronomia
La mostra gastronòmica La diversitat a taula, en el marc de la Setmana de la Diversitat, va reunir ahir fins a deu entitats a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella. Les associacions participants celebren que gràcies a festivitats com aquesta poden donar-se a conèixer entre la resta de les cultures amb qui conviuen al Principat. “És un dia agradable perquè amb aquestes festes que s’organitzen nosaltres donem a conèixer els nostres productes peruans a totes les persones a nivell mundial”, va afirmar en aquesta línia la Lina Ordóñez de l’Associació de Peruans. Aquesta idea va ser compartida, també, per la resta de les entitats presents com va expressar l’Anastasia Kravets de l’Associació d’Ucraïnesos d’Andorra: “és una possibilitat de deixar que la gent del país conegui la cultura ucraïnesa i el menjar típic del nostre país”. “M’agrada molt intercanviar les tradicions, perquè tothom té una tradició que compartir, és un tresor que tenim”, va expressar per la seva part una membre de l’Associació indi resident a Andorra (INDIRA), Dipa Keswani.
Un altre dels aspectes destacats per les diverses entitats participants de la fira gastronòmica va ser la unió que permet entre les associacions dels diferents països. “És interessant perquè així és de la manera en què ens unim totes les comunitats”, va explicar Ana Mendes, de Casa de Trás os Montes e Alto Douro, una afirmació que també van compartir la Jessica Da Silva des de l’altra entitat portuguesa, Grup de Folklore Casa de Portugal: “aquesta iniciativa ens ajuda a visibilitzar-nos, a exposar les nostres tradicions, a ensenyar què és Portugal i sobretot fer pinya amb les altres comunitats d’aquí d’Andorra i conèixer altres cultures.” A tot això, les representacions de les comunitats estrangeres van afirmar que se senten integrades al Principat i que és, amb projectes com aquests, que “com a comunitat ens sentim millor aquí a Andorra, iniciatives així ajuden moltíssim”, va afegir Da Silva. El Giovind Manwani d’INDIRA, també considera el Principat una opció integradora pels immigrants: “Andorra és un dels països en què cada comunitat viu molt bé”. “Aquesta iniciativa és molt positiva per la integració al país”, va compartir, també el president de l’Associació de Residents Filipins a Andorra, James Felipe.
En un moment en què el debat sobre la política migratòria i casuístiques com els reagrupaments irregulars està molt viu, els representants de les comunitats de residents van defensar els requisits legals que s’han de complir per al reagrupament familiar per evitar caos migratoris similars als d’altres països. “Jo estic a favor que les lleis siguin estrictes perquè, si no, de sobte hi hauria un descontrol migratori com pot passar a Espanya o als Estats Units”, va destacar el president de l’associació de Colombians a Andorra, Johann Chacon, qui va reafirmar: “nosaltres estem a favor de les lleis”. “Actualment, està més difícil que altres anys perquè hem vist que l’increment d’immigrants ha estat considerablement alt, però les persones que han pogut complir els requisits estan molt contentes i nosaltres també de poder venir aquí”, va afegir Chacon, considerant Andorra un bon destí, també, per a la comunitat colombiana.
Els requisits tampoc neguitegen el president d’INDIRA: “no estem preocupats, en absolut”. “Cal que sigui estricta (la política d’immigració), s’ha d’apretar una mica a alguns que venen il·legalment aquí, per controlar la gent que ve”, va expressar Felipe. Tot i que el president de l’Associació de Filipins és conscient de la inferior presència de la comunitat filipina al país, es reafirma en què cal que aquesta llei sigui “selectiva” perquè hi ha qui “realment no és tan capaç de treballar”.
LOSADA RESSALTA L'ALTA PARTICIPACIÓ
Losada va destacar l’alta participació en la cercavila d’entitats que van recórrer el centre d’Andorra la Vella mostrant la seva cultura i vestits tradicionals. “La cultura no només es comparteix, sinó que ens omple, ens connecta i dona vida als carrers i aquesta celebració n’és un clar exemple”, va afirmar la cònsol.