SUCCESSOS
Un excursionista pateix una caiguda de 200 metres a la cresta dels Estanys Forcats
L’home va patir traumatismes facials i cranials, així com diversos hematomes al cos
Un excursionista va saldar una caiguda de 200 metres des de la cresta dels Estanys Forcats amb hematomes facials, cranials i altres repartits pel cos. El servei de bombers va rebre l'avís ahir a les 14:35 i es va desplaçar ràpidament amb un helicòpter amb dos membres de l'equip de rescats i un infermer. L'home va ser traslladat a l'hospital immediatament on s'estaria recuperant de les ferides.