Un excursionista pateix una caiguda de 200 metres a la cresta dels Estanys Forcats

L’home va patir traumatismes facials i cranials, així com diversos hematomes al cos

Un agent del GRM de bombers en una intervenció en helicòpter

Redacció

Un excursionista va saldar una caiguda de 200 metres des de la cresta dels Estanys Forcats amb hematomes facials, cranials i altres repartits pel cos. El servei de bombers va rebre l'avís ahir a les 14:35 i es va desplaçar ràpidament amb un helicòpter amb dos membres de l'equip de rescats i un infermer. L'home va ser traslladat a l'hospital immediatament on s'estaria recuperant de les ferides.

